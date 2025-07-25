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25 июля 2025 в 04:39

Восемь российских аэропортов прекратили принимать и выпускать самолеты

Росавиация: аэропорты Владикавказа, Грозного и Сочи временно ограничили работу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В восьми аэропортах России введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, в частности, во Владикавказе, Грозном, Сочи и других, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал Кореняко.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево начали раздавать матрасы. Спальные принадлежности дают пассажирам задержанных рейсов. В первую очередь матрасы выдают семьям с детьми.

Ранее более тысячи российских пассажиров столкнулись с проблемой утраты багажа после перелетов самолетами Turkish Airlines. Несколько лайнеров турецкого авиаперевозчика прибыли в аэропорты Санкт-Петербурга и Москвы без багажного отделения. Рейсы выполнялись из курортных городов Турции, включая Даламан и Анталью.

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