Восемь российских аэропортов прекратили принимать и выпускать самолеты Росавиация: аэропорты Владикавказа, Грозного и Сочи временно ограничили работу

В восьми аэропортах России введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, в частности, во Владикавказе, Грозном, Сочи и других, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал Кореняко.

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