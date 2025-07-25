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25 июля 2025 в 07:05

Восемь российских аэропортов сняли все ограничения на полеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Восемь российских аэропортов отменили введенные временные ограничения на прием и выпуск самолетов, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Речь идет о воздушных гаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова, сообщила Росавиация.

Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи, Тамбов. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в восьми российских аэропортах ввели в ночь на пятницу, 25 июля. Как уточнял Кореняко, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее пассажиры Utair пожаловались на повторное требование оплаты багажа, несмотря на заранее приобретенную услугу. Они обвинили авиакомпанию в «разводе на деньги». По словам блогера Ирины Лилло, она собиралась вылететь из Москвы в Тюмень, однако на стойке регистрации ей заявили, что багаж не оплачен.

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