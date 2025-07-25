Восемь российских аэропортов сняли все ограничения на полеты

Восемь российских аэропортов сняли все ограничения на полеты

Восемь российских аэропортов отменили введенные временные ограничения на прием и выпуск самолетов, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Речь идет о воздушных гаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова, сообщила Росавиация.

Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи, Тамбов. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в восьми российских аэропортах ввели в ночь на пятницу, 25 июля. Как уточнял Кореняко, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

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