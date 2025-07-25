Отель оставил туристов в Сочи под ударами БПЛА ВСУ. Его ждет наказание?

Во время атаки украинских дронов на Сочи в ночь на 24 июля администрация одного из отелей отказала в убежище туристам. Как обеспечить безопасность людей, следует ли законодательно обязать владельцев гостиниц предоставлять такое укрытие во время налетов дронов и в других критических ситуациях — в материале NEWS.ru.

Как туристы в Сочи остались без отдыха из-за атаки украинских БПЛА

Массированная атака беспилотников на город-курорт Сочи в ночь на 24 июля стала настоящим шоком для десятков тысяч отдыхающих.

«Сочи пережил нечто немыслимое. Небо над Адлером и „Сириусом“ озарилось вспышками взрывов, загорелась нефтебаза, грохот ПВО сотрясал воздух. Эта массированная атака дронов — не просто трагедия для города, это правовой шок для десятков тысяч застигнутых врасплох отдыхающих», — заявила адвокат Майя Шевцова.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате атаки погибли два человека, еще 13 пострадали. Четверо госпитализированы, один доставлен в краевую больницу санавиацией.

«Киевский режим продолжает наносить удары по объектам социальной и гражданской инфраструктуры. В этом плане ничего не меняется. Мы принимаем меры, естественно, наши военные принимают меры для организации противовоздушной обороны, для минимизации рисков. Но мы понимаем, с кем мы имеем дело, с какой опасностью мы имеем дело», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В «Сириусе» туристы пережидали атаку в холлах отелей или подсобных помещениях. Зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко в беседе с NEWS.ru отметила, что нужно уделить внимание вопросу безопасности не только в Сочи, но и на всех курортах РФ.

«С учетом текущей ситуации это требует внимания со стороны законодателей и правительства, а также внесения существенных корректировок в законы», — рассказала она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кто и почему отказался помогать туристам при налете на Сочи

Московские туристы Катерина и Дмитрий рассказали, что им отказали в укрытии в отеле «Цитрус» во время атаки на «Сириус». «Мы побежали к центральному входу, где администрация отеля, попросили впустить нас. Администратор категорично ответила нам „нет“, заявив, что мы не являемся постояльцами отеля», — рассказала Катерина.

В отеле «Цитрус» заявили, что не впустили людей из-за отсутствия режима чрезвычайной ситуации. «Сирены тогда еще не сработали, посторонних гостей с улицы мы не имеем права впускать в целях безопасности, документов у них при себе не было. Если бы сработала сирена, мы бы всех впустили. У нас тут часто ходят пьяные неадекватные люди», — сообщили в гостинице.

В российской Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) выразили недоумение в связи с действиями администрации «Цитруса». «Я вообще не понимаю, как могли их не пустить куда-либо. Для того чтобы пустить в бомбоубежище, документы не нужны. Если не пустили, потому что не было документов, им так сказали... Честно говоря, даже сложно представить такую ситуацию», — заявил NEWS.ru вице-президент ФРиО по гостиничному бизнесу Вадим Прасов.

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов назвал произошедшее вопиющим случаем и призвал ввести ответственность за отказ в укрытии.

«То, что произошло в „Сириусе“, — это вопиющий случай бессердечия и пренебрежения нормами человеческой морали. Нет морали. Если в такой ситуации человеку закрывают дверь перед носом, это уже не просто халатность — это преступное равнодушие», — заявил он.

Хватает ли бомбоубежищ в России

Местные СМИ рассказывают, что на протяжении нескольких лет они не могут выяснить, где именно на территории Сочи находятся бомбоубежища. В открытом доступе этой информации нет, настаивают сочинские журналисты. В других же городах, к примеру в Краснодаре, спасатели опубликовали перечень защитных сооружений гражданской обороны.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По словам депутата Госдумы Виктора Водолацкого, некоторая проблема с бомбоубежищами в отдельных городах возникла в результате «дикой приватизации».

«У людей в каждом доме есть подвал или на улице, и это служило местным убежищем для семьи. У моей семьи, например, такой подвал был в родном Азовском районе Ростовской области. В городах же все это дело приватизировано и на сегодняшний день стало частной собственностью. Все вентиляторы, которые там были, двери с непроникающими устройствами — все это демонтировано. В подвалах сегодня находятся складские помещения или маленькие фирмы», — рассказал парламентарий NEWS.ru.

По его словам, сейчас этой проблемой озабочено руководство российских регионов. «Что касается объектов, которые были в системе ГО и ЧС, один из вариантов решения проблемы — это через суды и Генеральную прокуратуру признать незаконной приватизацию этих объектов и вернуть их в муниципальную собственность, дооборудовать и снова сделать бомбоубежищами. Либо второй вариант: предприниматель, которому принадлежат эти помещения, даже если он добросовестный, должен обеспечить наличие мест для жителей данного дома и прилегающих домов», — добавил Водолацкий.

Читайте также:

Ответим «Орешником» за удар ВСУ по «Сириусу»? Украина не избежит наказания

Новый Майдан не за горами. Зеленского под дозой уничтожат по заказу США?

«А мы ломаем голову»: кто и как запускает беспилотники на Москву и регионы