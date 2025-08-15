Путин распорядился утвердить сроки давности при оспаривании приватизации

Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести изменения в законодательство для установления сроков давности при оспаривании сделок приватизации. Уточняется, что это полагается сделать до 1 декабря, сказано на сайте Кремля.

Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества, — говорится в перечне поручений.

Ранее Путин дал правительству поручение создать систему поддержки для проектов по добыче ценных элементов, включая редкие и редкоземельные металлы, из отходов горнодобывающей промышленности и производственных отходов. Согласно официальной документации, в работе должны участвовать Агентство стратегических инициатив (АСИ) и «Роснано».

Также Путин по итогам Петербургского международного экономического форума порекомендовал Госдуме внести изменения в трудовое законодательство. Он посоветовал скорректировать положения, касающиеся гибкости рынка труда. В частности, изменения коснутся вопросов сверхурочной работы и работы по совместительству. Срок на внесение изменений в текущее законодательство — до 1 октября 2025 года.