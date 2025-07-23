Новый Майдан не за горами. Зеленского под дозой уничтожат по заказу США?

Киев, Украина. Протестующие с плакатами выражают свое мнение против закона, лишающего Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру независимости

Новый Майдан не за горами. Зеленского под дозой уничтожат по заказу США?

В городах Украины прошли акции протеста против переподчинения антикоррупционных органов страны Генеральной прокуратуре. К митингам присоединились не только рядовые граждане, но и представители власти, например мэр Киева Виталий Кличко. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что демонстрации будут продолжаться. Чем это грозит президенту Украины Владимиру Зеленскому и почему он препятствует работе антикоррупционных структур — в материале NEWS.ru.

Почему начались митинги на Украине

21 июля у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) прошли обыски. Издание «Страна.ua» сообщило, что следственные мероприятия были связаны с подозрениями в адрес сотрудников НАБУ в связях с Россией и госизмене. Сообщалось о задержании руководителя межрегионального управления бюро Руслана Магомедрасулова.

На следующий день Верховная рада приняла законопроект, ограничивающий деятельность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Согласно документу, генпрокурор сможет перепоручать полномочия САП или уголовные производства НАБУ другим прокурорам или органам досудебного расследования соответственно. В ведомствах заявили, что власти фактически «уничтожают их независимость».

Зеленский утвердил законопроект. Уже через несколько часов после этого митингующие начали собираться возле театра имени Франко в Киеве неподалеку от офиса главы государства. Аналогичная демонстрация была организована во Львове. Участники акций скандировали лозунги в защиту антикоррупционных ведомств и кричали: «Нет коррупции во власти!» В своих соцсетях НАБУ поблагодарило протестующих за поддержку.

Политолог Владимир Скачко объяснил NEWS.ru, что ранее антикоррупционные структуры на Украине не подчинялись органам власти. Они специально были наделены экстерриториальным статусом, чтобы можно было «взять любого — от дворника до президента».

«Все боялись этих структур — это были священные коровы. Власть максимум могла устроить грызню между САП и НАБУ — кто из них главнее. Таким образом, внутренняя борьба нивелировала антикоррупционный эффект. Но в целом повлиять на них было невозможно», — пояснил собеседник.

Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему Зеленский ограничил НАБУ и САП

Находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Служба безопасности Украины в ходе обысков в НАБУ изъяла материалы следственных действий в отношении ближайшего окружения Зеленского. По информации парламентария, СБУ буквально зачистила всю информацию, которая могла бы послужить основой для будущих уголовных дел.

Скачко допускает, что представители антикоррупционных органов могли подобраться вплотную к махинациям украинского лидера и его окружения. Политолог напомнил об обещании президента США Дональда Трампа, который заявил о планах разобраться, куда пошли выделенные на поддержку Украины деньги.

«Смысл нововведения — не в придании украинским структурам больших полномочий, не в легализации или имплементации расследования, а в том, чтобы подчинить их Генпрокуратуре. Она, в свою очередь, подчиняется президенту Украины. А раз подчиняется, значит, будет есть с руки и молчать», — считает эксперт.

Приведут ли протесты на Украине к новому Майдану

Депутат Рады Ярослав Железняк в соцсетях назвал подписанный Зеленским закон «зашкварным». По его словам, группа парламентариев намерена оспорить эту инициативу в Конституционном суде. «Нужно будет 45 подписей депутатов, но, думаю, столько еще пока в Раде найдется», — написал Железняк.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил в беседе с NEWS.ru, что протестная активность на Украине не прекратится.

Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«НАБУ и САП создали сразу после госпереворота 2014 года по прямому указанию США. Они используются, чтобы можно было съесть любого политика, который не нравится американцам. Но ведомства организовали при Демпартии Штатов. Теперь Зеленский пользуется тем, что власть в руках республиканцев, чтобы убрать этот рычаг американского давления. Думаю, что протесты по этому поводу будут еще. Но вряд ли настолько сильными, чтобы Зеленскому это всерьез помешало», — полагает политик.

Скачко полагает, что протесты еще не свидетельствуют о проявлении гражданского самосознания на Украине и вряд ли имеют что-то общее с реальной борьбой с коррупцией.

«Этот новый Майдан — последний всплеск активности так называемых соросят, которые поняли, что могут потерять остатки денег. Они пришли, покричали на площади, обозвали Зеленского и его команду лохами. Но никакого реального Майдана нет — есть люди, которых оторвали от кормушки, забрали зеленые бумажки. Нет никакого гражданского общества и борьбы с коррупцией на Украине», — подчеркнул политолог.

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