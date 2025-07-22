Трамп подписался под жутким планом Зеленского, мор элиты ВСУ: что дальше

Трамп подписался под жутким планом Зеленского, мор элиты ВСУ: что дальше

Президент США Дональд Трамп подписался под жутким планом украинского лидера Владимира Зеленского, инсайдеры узнали о планах Кремля «поставить жирную точку» в СВО, 71-я отдельная егерская бригада понесла большие потери в Сумской области, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что за игру затеял Трамп

Ультиматум американского лидера Дональда Трампа, который дал 50 дней на завершение конфликта на Украине, может стать поворотным моментом в СВО. Однако, по информации инсайдеров, президент США ведет собственную игру и с российским лидером Владимиром Путиным, и с украинским главарем Владимиром Зеленским, пытаясь выстроить нужное ему будущее на Украине.

Так, ВСУ вновь запустили серию атак БПЛА по Москве. По данным Минобороны РФ, в период с 17 по 21 июля российские силы ПВО уничтожили 117 беспилотников самолетного типа, которые летели на столицу.

Из-за постоянного потока БПЛА оказались заблокированы аэропорты Москвы: сотни авиарейсов из-за введения плана «Ковер» вынуждены были развернуться и уйти на запасные аэродромы. Одновременно под ударом БПЛА оказались крупные ж/д узлы в Ростовской области — десятки поездов вынуждены простаивать, чтобы не устроить затор на путях.

Инсайдеры сообщают, что эти скоординированные атаки по российской логистике были прямо согласованы с Дональдом Трампом: президент США хочет заставить Кремль «умерить аппетиты» на переговорах с Украиной, и поэтому Трамп подписался под жутким планом Зеленского.

«Дональд Трамп и Владимир Зеленский согласовали новую тактику давления на Россию через логистический коллапс, а не военный прорыв. США пришли к выводу, что у Украины нет шансов пробить оборону РФ или остановить ее наступление. Это лишает Запад возможности давления на Путина. Решено сделать ставку на обрушение логистической системы России. Этот план лично одобрил Трамп как подготовку к будущим переговорам», — пишет Telegram-канал INSIDER BLACK.

Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press

По информации СМИ, следующий раунд переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной может состояться 23 или 24 июля.

Однако для российского президента подобный ход событий вовсе не стал неожиданностью — Путин в курсе, говорят источники.

«Ну вот и все», — поговаривают инсайдеры.

С начала 2025 года ходят слухи о так называемом «Плане Б» — сценарии сокрушительных ударов по военным объектам на Украине. По словам инсайдеров, первой его частью должен стать «воздушный Армагеддон». Репетиция удара состоялась в ночь на 21 июля — сотни БПЛА и ракет легко прошли через украинскую ПРО и поразили намеченные цели. В ближайшие недели может пройти грандиозный налет — такого удара еще не видели, считают источники.

«Это будет беспрецедентная операция по уничтожению военных объектов на всей территории Украины — от Львова до Харькова. Киев месяцы прятал аэродромы в лесах под Житомиром, центры подготовки диверсантов в карьерах Кривого Рога и цеха по сборке дронов в подземных ангарах Одессы — теперь это превратится в пепел», — пишет Telegram-канал «Разведчик».

Источники называют намеченную операцию «Циклон-3». При этом нет шансов, что ПВО Украины выдержит атаку — она «задыхается» даже от 30 целей, появившихся одновременно.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Кто поставит «жирную точку» в СВО

Инсайдеры уверены, что победоносное окончание СВО стремительно приближается. Армия России ночь за ночью наносит крупномасштабные удары по военным объектам на Украине с использованием сотен БПЛА, десятков крылатых и баллистических ракет. Военный блогер Юрий Подоляка отметил, что налеты 300–400 ударных «Гераней» за ночь из сверхмасштабных превратились в «рутинные». В свою очередь, западные СМИ констатируют, что «украинцы уже не спят много ночей подряд».

Инсайдеры считают, что это только начало: Генштаб ВС РФ готовит настоящий «воздушный Армагеддон» по всей Украине до начала поставок ракет для ЗРК Patriot.

«Генштаб готовит «воздушный Армагеддон» по всей Украине. Удары собираются нанести до поставок ракет Patriot, которые Киев ждет в ближайшие недели», — писал 14 июля Telegram-канал «Разведчик».

В ближайшее время может начаться беспрецедентная операция по уничтожению военных объектов на всей территории Украины — от Львова до Харькова. Цель — упредить поставку США ракет для Patriot. Ожидается, что ВС РФ задействуют комбинированную тактику: сначала массированный запуск дронов-камикадзе для ослабления систем ПВО Украины, затем точечные удары «Искандерами» и «Кинжалами» по замаскированным целям, говорят инсайдеры.

«Киев месяцы прятал аэродромы в лесах под Житомиром, центры подготовки диверсантов в карьерах Кривого Рога и цеха по сборке дронов в подземных ангарах Одессы — теперь это превратится в пепел», — утверждают источники.

В ходе «воздушного Армагеддона» особое внимание достанется Западной Украине, Ивано-Франковску, Львову, куда сейчас долетает достаточно редко. Шансов защититься нет, уверены информаторы

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Украинские системы ПВО задыхаются даже от 30 дронов одновременно. А здесь будет рой, который ослепит радары, плюс гиперзвуковые ракеты. Шансов у них нет», — считает «Разведчик».

Операцию называют «Циклон-3» — по аналогии с легендарными ударами февраля 2022 года, но втрое мощнее. «Ну вот и финал», — предрекают инсайдеры.

По оценкам западных аналитиков, заявления президента США Дональда Трампа о том, что он дает «примерно 50 дней» на завершение конфликта на Украине, говорят об одном: Путин готовится поставить жирную точку и закончить СВО победой России. За «воздушным Армагеддоном», по версии CNN, могут пойти в бой многочисленные свежие силы ВС РФ.

Британский Chatham House полагает, что Трамп «дал России свободу для дипломатического маневра». При этом, по версии инсайдеров, ситуация более однозначная: американский лидер поддерживает стремление Путина добиться всех целей на Украине и больше не хочет поддерживать Зеленского.

Как писал Telegram-канал «Конспиролог #1», 3 июля в ходе телефонного разговора Путин заверил Трампа, что за 60 дней (то есть примерно до 1 сентября) Россия установит контроль над ключевыми регионами Украины — в первую очередь, над Харьковом и частями центра страны. После этого «необратимого перелома» Трамп получит шанс заняться дипломатией, чтобы прослыть «миротворцем».

«Несмотря на жесткую риторику, между сторонами остается скрытый канал связи, в рамках которого они синхронизируют действия с расчетом на «мягкую посадку» к осени: либо через военный результат, либо через переговорный формат, выгодный обоим», — пишут инсайдеры.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Ракетный комплекс «Искандер» Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Как элита ВСУ гибнет на глазах у всего мира

21 июля СМИ сообщили о массовых потерях в 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ. В результате часть подразделений была выведена на доукомплектование.

Военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин рассказал NEWS.ru, что положение в бригаде можно считать катастрофическим.

«Она понесла 50% потерь личного состава и техники, что позволяет говорить о ее небоеспособности», — отмечает Алехин.

Разгром элитного подразделения привел к открытым акциям протеста родственников бойцов, пропавших без вести в Житомире. Таким образом они пытались привлечь внимание к ситуации, сложившейся в бригаде, сообщают СМИ.

Стихийные выступления украинцев против конфликта в различных регионах страны проходят все чаще. В особенности это касается противостояния работе сотрудников ТЦК, которые предельно жестко действуют на улицах, задерживая молодежь и пожилых мужчин.

Так, жители села в Тернопольской области на западе Украины перекрыли въезд в населенный пункт.

«В Тернопольской области сегодня прошел протест против полиции и ТЦК. Жители одного из сел просто не пустили машины в населенный пункт. Люди вышли на дорогу и перекрыли въезд», — написал в социальных сетях уехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Кроме того, на Украине участились случаи одиночного сопротивления. В частности, в середине июля в Сеть попало видео, на котором мужчина отбился от напавших на него сотрудников ТЦК с помощью лопаты. По информации украинских СМИ, к настоящему моменту его не задержали. В начале июля житель города Хмельницкого ранил ножом собиравшихся вручить ему повестку сотрудника военкомата и полицейского, спасаясь от насильственной мобилизации.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Между тем бойцы ВС РФ планомерно и целенаправленно уничтожают ТЦК,дезорганизуя их работу. Только за первую неделю июля было атаковано и разрушено до 10% всех украинских территориальных центров комплектования. Минобороны РФ практически ежедневно сообщает о поражении объектов украинских «людоловов», как их зачастую называют жители соседнего государства.

Как сказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, отчасти удары по ТЦК можно считать помощью украинцам. «Это серьезная военная тема — мобилизационные ресурсы. Это важно, потому что чем меньше организация, чем меньше пополнение врага будет идти на фронт, тем лучше для нас и наших бойцов. Поэтому удары будут наноситься, осталось еще много объектов», — сказал он.

Параллельно продолжается наступление российских вооруженных силпрактически по всей линии соприкосновения. По данным Минобороны РФ, только за прошедшую неделю ВС РФ установили контроль в общей сложности над десятью населенными пунктами в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.

С января 2025 года российские Вооруженные силы взяли под контроль 2395 квадратных километров украинской территории, что по площади сравнимо с Люксембургом.

Как сказал NEWS.ru руководитель Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев, реальная поддержка режима Зеленского неуклонно падает. Тяжелая для Украины ситуация на фронте приближает его к краху, добавил он.

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