Штурмовики ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области, сообщил связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер». Противник намеревался зайти в районе села Бессаловка и поселка Новый Путь. Там ВСУ были встречены комплексным огнем, который не оставил ни единого шанса врагу. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 22 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Ответ за Курщину не заставит ждать

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Россия нанесет упреждающий удар, если ВСУ попытаются прорваться в Курскую область. По его словам, это отобьет у украинской армии желание устраивать провокации на границе. Он также считает преувеличенной информацию о группировке, которая якобы скопилась на территории Сумской области. При этом он допустил, что Украина может готовить очередную террористическую провокацию против РФ, которую, по его прогнозу, ждет провал.

«То, что ВСУ сконцентрировались непосредственно на территории Сумской области, — это не битва, это будет очередная террористическая провокация, которая будет пресечена. <…> Никакой битвы под Курском не будет. В очередной раз Украина угробит большое количество своих граждан, которых и так сейчас катастрофически не хватает», — заявил Липовой.

Военный корреспондент Роман Алехин считает, то ВСУ могут предпринять попытку прорыва в Курской области в течение 50-дневного срока, который отмерил президент США Дональд Трамп. Он допустил, что украинская армия может активизироваться в августе аналогично ситуации прошлого года.

Алехин предположил, что таким образом Киев будет стремиться продемонстрировать своим западным кураторам боеспособность и способность наносить ущерб России, несмотря на успешное продвижение российских войск в ДНР и на менее интенсивное, но все же заметное наступление в Сумской области.

Журналист также не исключил сценарий, при котором ВСУ попытаются прорваться и в Брянскую область. Он обуславливает это тем, что в Беловском районе Курской области сосредоточено много российских сил, что отпугивает противника.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Успехи в ДНР — Новоторецкое, затем Зеленый Гай?

ВС РФ взяли под свой контроль поселок Новоторецкое, расположенный в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что операция была успешно проведена силами группировки войск «Центр».

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое», — сказано в сообщении.

Ранее российские военные также заняли населенный пункт Белая Гора. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, это позволит перекрыть один из ключевых логистических маршрутов ВСУ и установить контроль над стратегически важной дорогой.

Тем временем председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения вошли в село Зеленый Гай в западной части ДНР. По его словам, там сейчас ведутся интенсивные бои. В Министерстве обороны эту информацию не комментировали.

«После взятия Новохатского наши войска продолжили наступление и заняли восточную часть Зеленого Гая. В настоящее время там идет активная фаза боев. Инициатива полностью на стороне российской армии», — заявил Рогов.

Бегут, роняя тапки — ВСУ стремительно «худеют»

На фоне успешного наступления в ДНР противник стремительно теряет свои позиции. Так, село Александроград в ДНР спешно покинула группа латиноамериканских наемников ВСУ. Произошло это буквально через сутки после их переброски на линию боевого соприкосновения. Источники говорят — иностранцы испугались ударов авиабомбами.

Также появилась информация о ликвидации подразделения ВСУ, которое проходило боевую подготовку в Великобритании. Группировка, по словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, не пережила удары фугасных авиационных бомб. Атака была произведена на позиции в селе Великомихайловка Днепропетровской области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По его словам, большинство военнослужащих этой группировки проходили подготовку на британских учебных полигонах, а командование ВСУ перебросило их на данный участок фронта для усиления оборонительных позиций. Кимаковский подчеркнул, что среди ликвидированных бойцов были опытные солдаты, участвовавшие в боях на различных направлениях, включая территорию Курской области.

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