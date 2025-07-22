Усталость ВСУ и нехватка мест на кладбищах: новости СВО на утро 22 июля

Усталость ВСУ и нехватка мест на кладбищах: новости СВО на утро 22 июля

Вооруженные силы Украины не переходят в наступление из-за усталости личного состава и нехватки оружия, заявил NEWS.ru замкомандира разведбатальона, походный атаман Башкортостана Рэдвал Неволин. По его словам, украинская армия вынуждена экономить снаряды и деморализована из-за неудач на фронте.

Он уточнил, что проводимые ВС РФ штурмы часто оборачивались большими потерями среди личного состава и техники ВСУ, поэтому командование украинской армии переосмыслило свои возможности и старается укреплять оборону. По словам Неволина, хорошая работа российской разведки, а также высокая вероятность точечных ударов мешает организовать скрытое сосредоточение ударных группировок и снабжение ВСУ.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 21 июля, читайте в материале NEWS.ru.

На Украине закончились места под захоронения военных

На украинских кладбищах закончились места для захоронения солдат ВСУ, пишут французские СМИ. По данным журналистов, в стране планируется открытие новых военных кладбищ.

Согласно обнародованным данным, площадки, отведенные для погибших военных, переполнены. Нехватка мест ощущается везде. При этом президент страны Владимир Зеленский целенаправленно занижает число погибших военнослужащих, считают представители СМИ.

Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Британия может передать Украине ракеты Storm Shadow и БПЛА

Великобритания в рамках новых поставок оружия может передать Украине небольшое количество ракет Storm Shadow, беспилотники и технику для диверсий, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал призыв Лондона к странам Запада запустить 50-дневную кампанию по вооружению ВСУ.

Однако глобально все эти действия не повлияют на боеспособность Украины, уверен Дандыкин. По его мнению, сейчас у Соединенного Королевства и других стран Запада не так много ресурсов для полноценной поддержки Киева.

Наемник из Швеции погиб в боях на Украине

Гражданин Швеции погиб в Донбассе, участвуя в боевых действиях на стороне Украины. По данным источников, 30-летний мужчина добровольно отправился воевать и был обнаружен мертвым в зоне боевых действий.

Шведские СМИ описывают погибшего как опытного бойца. По их сведениям, мужчина участвовал в боях с 2022 года. МИД скандинавской страны подтвердил получение информации о гибели своего гражданина.

ВС Украины Фото: Ukrainian Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад сделал из Киева «утилизатора» старого оружия

Западные страны используют Украину как полигон для списанного вооружения, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью телеведущей Лане Шевчук. По ее словам, Киев не только получает устаревшее оружие, но и будет выплачивать за него кредиты.

В то же время некоторые украинские официальные лица считают использование устаревших вооружений оправданным. Среди них, например, экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

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