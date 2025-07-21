Сюрприз от «Кинжалов» и ловушка для ВСУ: новости СВО на вечер 21 июля

Сюрприз от «Кинжалов» и ловушка для ВСУ: новости СВО на вечер 21 июля

В ночь на 21 июля российские войска нанесли комбинированный удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники, по ключевым объектам ВПК и аэродромной инфраструктуре Украины. По данным оборонного ведомства, все цели были поражены.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО на утро 21 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Атака «Кинжалов» — цели достигнуты

Какие именно объекты попали под удар, не сообщается, однако в украинских пабликах пишут о массированных атаках на ряд городов, в их числе — Ивано-Франковск.

По словам мэра Руслана Марцинкива, город подвергся самой масштабной атаке с начала СВО. Он также подтвердил использование «Кинжалов». На опубликованных местными жителями кадрах можно наблюдать столбы черного дыма. Марцинкив не стал раскрывать никакие подробности, отметив только, что была повреждена инфраструктура. Также удары были зафиксированы и в Киеве. Мэр Виталий Кличко рассказал, что в результате ударов в Соломенском районе загорелись склады.

Минобороны РФ подробности атак не приводило.

При этом в ведомстве сообщали об ударах по украинским территориальным центрам комплектования ВСУ (аналог военкомата). По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, Россия делает это для замедления мобилизации. Он считает, что такие действия сокращают пополнение сил на фронте, что напрямую влияет на ситуацию в зоне боевых действий.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель координационного совета по интеграции новых регионов и комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимир Рогов считает, что интенсивные удары ВС РФ вызывают замешательство среди украинских военнослужащих. По его словам, украинские бойцы привыкли к сравнительно сдержанной тактике российской армии, однако теперь ситуация в корне изменилась. Рогов подчеркнул, что точные и массированные атаки лишают ВСУ чувства безопасности даже в тыловых районах.

«Огневой балкон» — ВСУ ждет сюрприз

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военные стремятся установить огневой контроль над участком между Волчанском и Купянском в Харьковской области. По данным источника, это позволит выровнять линию фронта и создать для украинской армии угрожающую позицию — так называемый огневой балкон.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как отмечает канал, российские подразделения наступают как в самом Волчанске, так и в близлежащих населенных пунктах — Волчанских Хуторах, Старице и Дегтярном. Зона боевых действий активно насыщается разведывательными дронами, а удары по позициям ВСУ наносятся высокоточными снарядами «Краснополь». Эксперты подчеркивают, что украинские силы вынуждены оборонять этот формируемый «огневой балкон» и терять свои силы.

Тактика террора — Киев пошел на запугивание

На фоне неудач на фронте ВСУ начали использовать новую тактику, заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, сейчас главной целью Киева является давление на простых граждан, которое включает создание помех взлету и посадке российских самолетов с помощью дронов. Кнутов подчеркнул, что основная цель этих провокаций — вызвать недовольство среди населения. Он назвал используемую стратегию ВСУ «тактикой террора».

В надежде спасти свое положение на фронте ВСУ направили к Сумам 214-й отдельный штурмовой батальон. Это элитная воинская часть, обученная американскими инструкторами.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук сомневается, что батальон превзойдет бойцов ВС России. Он объяснил это отсутствием у США серьезного боевого опыта в последние десятилетия. У российской армии он есть, начиная с ввода войск в Афганистан в 1979 году, двух чеченских кампаний, операции по принуждению Грузии к миру и других военных действий, пояснил он.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Война дронов — ВСУ ищут защиту от «Гераней»

Активно используются на поле боя и дроны — Кнутов считает, что сегодня обе стороны конфликта активно наращивают производство беспилотников, включая дроны-ракеты и аппараты самолетного типа. Эксперт отметил, что на сегодняшний день появился новый класс дронов ПВО, используемых как Украиной, так и Россией. Украина, по его словам, пытается с помощью них перехватывать «Герани». Он добавил, что западные страны уже подписали соглашения с Киевом о совместном изготовлении беспилотников. По его словам, остается лишь выяснить, где именно будет развернуто их производство.

В свою очередь Financial Times пишет, что применяемая ВС России тактика массированных ударов дронами по Украине позволяет быстро добиваться результатов. По данным газеты, за последние несколько месяцев эффективность поражения целей выросла в три раза, став наиболее высокой с февраля 2022 года.

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