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21 июля 2025 в 13:00

Военэксперт предрек, что технологии войны дронов будут совершенствоваться

Военэксперт Кнутов: количество применяемых Россией и Украиной дронов будет расти

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Количество дронов, применяемых РФ и Украиной в зоне специальной военной операции, будет расти, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, обе стороны конфликта активно наращивают производство беспилотников, включая дроны-ракеты и аппараты самолетного типа.

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре прошлого года говорил о том, что будет произведено большое количество дронов и беспилотников. Цифра была очень большая, в том числе дронов-ракет и дронов самолетного типа. То есть количество БПЛА будет возрастать. Более того, сейчас уже появился новый класс дронов-ПВО, как у Украины, так и у нас. Украина пытается сбивать «Герани», разрабатывать дроны, которые должны будут перехватывать наши крылатые ракеты, так что война дронов только совершенствуется и усиливается. Количество БПЛА самолетного типа будет расти, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что западные страны, включая США, Великобританию и ряд европейских государств, уже подписали соглашения с Украиной о совместном изготовлении беспилотников. По его словам, остается лишь выяснить, где именно будет развернуто их производство.

С американцами, британцами, Германией, Нидерландами, Данией, Францией Украиной подписано соглашение о производстве беспилотников. Решается вопрос только о том, где это будет. Беспилотники можно произвести достаточно быстро, и тут же отправить их на фронт, так что количество беспилотных летательных аппаратов будет только увеличиваться, — резюмировал Кнутов.

Ранее председатель комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что массированные удары ВС РФ вызывают недоумение у бойцов Вооруженных сил Украины. По его словам, украинские военные привыкли к относительно щадящему режиму действий российской армии, но теперь ситуация изменилась. Он отметил, что точные и интенсивные удары лишают ВСУ уверенности даже в тыловых зонах.

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