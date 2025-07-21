Налет на Москву, пожар на вокзале, инструкторы США: ВСУ атакуют РФ 21 июля

В ночь на 21 июля системы ПВО сбили 74 беспилотника над Россией. В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА загорелся железнодорожный вокзал. В районе Донецка дрон сбросил взрывное устройство на жилой дом. У границы с РФ был обнаружен элитный украинский батальон. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили дроны ВСУ

Средства противовоздушной обороны в ночь на 21 июля уничтожили 74 украинских беспилотника над Россией, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины пытались атаковать семь российских регионов.

Больше всего дронов было нейтрализовано над территорией Московского региона — 23. Из них 15 аппаратов летели в сторону Москвы. Еще 14 беспилотников сбили над Курской областью, 12 — над Ростовской. По 10 дронов уничтожили над Брянской и Калужской областями, четыре — над Тульской, еще один — над Липецкой областью.

В ночь на 21 июля временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дроны противника были уничтожены над несколькими городами. Обломки одного БПЛА пробили кровлю здания железнодорожного вокзала в поселке Каменоломни, вызвав возгорание, отметил он.

«Из диспетчерского пункта эвакуированы три человека. По предварительным данным, никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.

По словам врио губернатора, дроны ВСУ также были уничтожены над городами Новошахтинск, Шахты и Новочеркасск.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В районе Донецка дрон ВСУ сбросил взрывоопасный предмет

В Куйбышевском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины был ранен мужчина 1950 года рождения, сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин. Местный житель получил ранения средней тяжести, ему оказали медпомощь.

«Повреждено жилое домостроение в Куйбышевском районе Донецка. Со стороны ВФУ совершены две вооруженные атаки. Применялись ударные БПЛА», — написал Пушилин.

У границы РФ заметили военных из обученного США элитного штурмового батальона ВСУ

В районе Сум был замечен 214-й отдельный штурмовой батальон Вооруженных сил Украины, сообщили источники в российских силовых структурах. По их данным, первые подразделения были переброшены в регион в конце июня.

«Командование ВСУ начало задействовать в боевых действиях 214-й отдельный штурмовой батальон», — сообщили источники. Он представляет собой элитную воинскую часть, созданную американскими инструкторами. Формирование батальона началось в 2016 году.

В российском регионе задержали иностранного шпиона

В Рязани силовики задержали россиянина, подозреваемого в государственной измене, сообщили в ФСБ. Отмечается, что завербованный уроженец Молдавии мог передавать украинской разведке данные об оборонном предприятии и подразделении российских вооруженных сил.

Взамен мужчине 2001 года рождения обещали помочь уехать во Францию. В дальнейшем подозреваемый собирался вступить в ряды запрещенного в России вооруженного формирования и участвовать в боях на стороне Вооруженных сил Украины.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ФСБ.

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