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Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 07:50

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 июля

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 21 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 21 июля

Системы противовоздушной обороны Минобороны России успешно перехватили и сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата, пытавшихся атаковать Москву, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Обломки сбитых дронов упали в районе поселка Киевский в ТиНАО.

Сначала мэр сообщил о двух сбитых беспилотниках. Через пять минут в канале появилась информация о еще двух дронах. Всего в ночь на 21 июля военные уничтожили 13 БПЛА противника.

Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах на территории Ростовской области. По данным канала, жители Шахт и Новошахтинска говорят о работе средств противовоздушной обороны по нескольким целям. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Как рассказали SHOT местные жители, первые взрывы раздались около полуночи 20 июля. Канал дополнил, что атаки спровоцировали пожар в поселке Каменоломни (граничит с Шахтами). Источники SHOT уточнили, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных аппарата самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской и Орловской областями.

«Уничтожено 17 БПЛА — над территорией Брянской области, 14 БПЛА — над территорией Орловской области», — говорилось в сообщении.

В Куйбышевском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины был ранен мужчина 1950 года рождения, сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин. Он получил ранения средней тяжести, ему оказана медицинская помощь.

«Повреждено жилое домостроение в Куйбышевском районе Донецка. Со стороны ВФУ совершены две вооруженные атаки. Применялись ударные БПЛА», — написал Пушилин.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, информировала пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, 38 БПЛА сбили над Брянской областью, еще 19 дронов уничтожили над территорией Московского региона, говорится в публикации.

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подразделения противовоздушной обороны ночью уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией Тульской области, сообщил в Telegram губернатор региона Дмитрий Милеев.

«Пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах», — написал глава области.

Системы противовоздушной обороны Москвы успешно отразили массированную атаку беспилотников, сбив 13 воздушных целей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Позже он проинформировал о еще двух уничтоженных дронах.

Информация о новых атаках была дополнена в течение 10 минут после публикации сообщения. По обнародованным данным, инцидент не повлек серьезных разрушений или человеческих жертв. Специалисты вели осмотр мест падения обломков. Власти призывали жителей сохранять спокойствие.

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