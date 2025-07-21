Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 21 июля?
Какие регионы ВСУ атаковали ночью 21 июля
Системы противовоздушной обороны Минобороны России успешно перехватили и сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата, пытавшихся атаковать Москву, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Обломки сбитых дронов упали в районе поселка Киевский в ТиНАО.
Сначала мэр сообщил о двух сбитых беспилотниках. Через пять минут в канале появилась информация о еще двух дронах. Всего в ночь на 21 июля военные уничтожили 13 БПЛА противника.
Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах на территории Ростовской области. По данным канала, жители Шахт и Новошахтинска говорят о работе средств противовоздушной обороны по нескольким целям. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.
Как рассказали SHOT местные жители, первые взрывы раздались около полуночи 20 июля. Канал дополнил, что атаки спровоцировали пожар в поселке Каменоломни (граничит с Шахтами). Источники SHOT уточнили, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных аппарата самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской и Орловской областями.
«Уничтожено 17 БПЛА — над территорией Брянской области, 14 БПЛА — над территорией Орловской области», — говорилось в сообщении.
В Куйбышевском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины был ранен мужчина 1950 года рождения, сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин. Он получил ранения средней тяжести, ему оказана медицинская помощь.
«Повреждено жилое домостроение в Куйбышевском районе Донецка. Со стороны ВФУ совершены две вооруженные атаки. Применялись ударные БПЛА», — написал Пушилин.
Как ВСУ атаковали Россию ранее
В ночь на 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, информировала пресс-служба Минобороны РФ.
В частности, 38 БПЛА сбили над Брянской областью, еще 19 дронов уничтожили над территорией Московского региона, говорится в публикации.
Подразделения противовоздушной обороны ночью уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией Тульской области, сообщил в Telegram губернатор региона Дмитрий Милеев.
«Пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах», — написал глава области.
Системы противовоздушной обороны Москвы успешно отразили массированную атаку беспилотников, сбив 13 воздушных целей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Позже он проинформировал о еще двух уничтоженных дронах.
Информация о новых атаках была дополнена в течение 10 минут после публикации сообщения. По обнародованным данным, инцидент не повлек серьезных разрушений или человеческих жертв. Специалисты вели осмотр мест падения обломков. Власти призывали жителей сохранять спокойствие.
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