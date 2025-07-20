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20 июля 2025 в 06:33

Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Тульскую область

Милеев: силы ПВО сбили в Тульской области восемь дронов ВСУ

Комплекс ПВО «Бук-М3» Комплекс ПВО «Бук-М3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подразделения противовоздушной обороны ночью уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией Тульской области, сообщил в Telegram губернатор региона Дмитрий Милеев. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах, — написал глава области.

Системы противовоздушной обороны Москвы успешно отразили массированную атаку беспилотников, сбив 15 воздушных целей, информировал ранее мэр столицы Сергей Собянин. По предварительным данным, инцидент не повлек серьезных разрушений или человеческих жертв. Специалисты работали на месте падения обломков. Власти призывали жителей сохранять спокойствие.

До этого сообщалось, что силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА за 3,5 часа. Из них восемь уничтожены над Брянской областью, еще четыре — над Московским регионом. Работа была проведена в период с 11:30 мск до 15:00 мск.

Кроме того, украинские военные обстреляли центр Донецка. Ракеты попали в жилой многоквартирный дом и на территорию республиканского травматологического центра. По предварительным данным, есть пострадавшие.

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