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19 июля 2025 в 15:39

ВСУ нанесли удар по центру Донецка

Несколько взрывов прогремело в Донецке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские военные обстреляли центр Донецка, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Ракеты попали в жилой многоквартирный дом и на территорию республиканского травматологического центра. По предварительным данным, есть пострадавшие.

На Университетской прилеты в жилой многоквартирный дом. Предварительно, есть пострадавшие. Прилетело и во двор травмы, — говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Краснояружском районе. В результате двое мужчин получили ранения ног. Пострадавших оперативно доставили в местную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого ВСУ нанесли удар по сельхозрынку в Херсонской области, ранив двух мирных жителей. По данным военкоров, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В результате атаки также повреждены легковые автомобили и грузовики, перевозившие овощи.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило о сбитии 71 украинского БПЛА за ночь, включая 16 дронов над Московским регионом. Наибольшее количество беспилотников уничтожено в Ростовской (24), Брянской (11) и Калужской (10) областях. Системы ПВО также отразили атаки над Курской, Орловской, Тульской, Липецкой областями и Краснодарским краем.

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