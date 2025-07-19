ВСУ нанесли удар по центру Донецка Несколько взрывов прогремело в Донецке

Украинские военные обстреляли центр Донецка, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Ракеты попали в жилой многоквартирный дом и на территорию республиканского травматологического центра. По предварительным данным, есть пострадавшие.

На Университетской прилеты в жилой многоквартирный дом. Предварительно, есть пострадавшие. Прилетело и во двор травмы, — говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Краснояружском районе. В результате двое мужчин получили ранения ног. Пострадавших оперативно доставили в местную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого ВСУ нанесли удар по сельхозрынку в Херсонской области, ранив двух мирных жителей. По данным военкоров, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В результате атаки также повреждены легковые автомобили и грузовики, перевозившие овощи.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило о сбитии 71 украинского БПЛА за ночь, включая 16 дронов над Московским регионом. Наибольшее количество беспилотников уничтожено в Ростовской (24), Брянской (11) и Калужской (10) областях. Системы ПВО также отразили атаки над Курской, Орловской, Тульской, Липецкой областями и Краснодарским краем.