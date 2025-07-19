Последствия удара ВСУ по рынку в Херсонской области попали на видео

Последствия удара ВСУ по рынку в Херсонской области попали на видео

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео с последствиями атаки украинских дронов по сельскохозяйственному рынку в населенном пункте Великие Копани Херсонской области. Согласно имеющейся информации, в результате удара Вооруженных сил Украины есть пострадавшие среди мирных жителей.

Удар армии Украины по гражданскому объекту привел к ранению двух человек, говорится в сообщении. Военкоры уточнили, что состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, второго — средней степени тяжести. Также повреждены легковые автомобили и грузовики, перевозившие овощи.

Ранее украинские войска посредством беспилотника атаковали населенный пункт Верхняя Криница в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, в результате чего осколочные ранения получили 14-летний подросток и два его родителя. Пострадавшие были оперативно доставлены в одно из местных медицинских учреждений. В настоящий момент врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Кроме того, беспилотник ВСУ повредил трансформатор в Ростовской области, что стало причиной остановки пассажирского состава. По информации главы региона Юрия Слюсаря, поезд двигался из Адлера в Москву.