Мирные жители пострадали при ударе ВСУ по приграничному региону Гладков: два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Краснояружский район

Два мирных жителя пострадали при ударе украинского дрона по гражданскому автомобилю в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, попутный транспорт доставил их с ранениями ног в ближайшую больницу.

В селе Репяховка Краснояружского района легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Двух мужчин с ранениями ног попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ, — написал Гладков.

Он отметил, что сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать российскую столицу с помощью беспилотного летательного аппарата. По его словам, вражеский дрон был успешно перехвачен системами противовоздушной обороны.

До этого Минобороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны сбили 14 украинских БПЛА в период с 12:05 до 13:55 по московскому времени. По данным оборонного ведомства, над Московским регионом ликвидировано три беспилотника.