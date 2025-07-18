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Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 19:34

ВСУ предприняли новую попытку атаковать Москву

Собянин сообщил о новой попытке украинского беспилотника атаковать Москву

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать Москву с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, вражеский дрон был успешно перехвачен системами противовоздушной обороны.

Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал московский градоначальник.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские силы противовоздушной обороны сбили 14 украинских БПЛА в период с 12:05 до 13:55 по московскому времени. По данным оборонного ведомства, над Московским регионом ликвидировано три беспилотника.

До этого Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник на подлете к Москве. Он уточнил, что на месте падения БПЛА приступили к работе оперативные службы. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Позже Собянин добавил, что ВСУ запустили в сторону Москвы еще два беспилотных летательных аппарата. По его словам, дроны противника были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

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Сергей Собянин
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