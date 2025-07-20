Составлен список звезд, которых могут выдать России как преступников

Рэпера Face (Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявили в розыск, а телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заочно осудили. Кто еще из нарушивших закон российских артистов сейчас живет за границей и может быть выдан России как преступник?

За что разыскивают Лазареву и Face

Рэпер Face уехал из России после начала СВО, публично осудив действия российских властей, и сейчас находится в Польше. После композиции артиста были удалены со стриминговых площадок, а сам он получил статус иноагента. Недавно стало известно, что МВД РФ объявило музыканта в федеральный розыск по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.

Телеведущая Татьяна Лазарева после отъезда из России перебралась в Испанию, где ведет открытую антироссийскую деятельность. В декабре 2024 года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил Лазареву к шести с половиной годам колонии по обвинению в оправдании терроризма. Ранее артистка в интервью заявила, что радуется во время бомбежек российских городов.

После Лазареву объявили в международный розыск, а в июле 2025 года Пресненский суд Москвы заочно арестовал телеведущую. Лазарева отреагировала на эти новости с улыбкой, опубликовав фото с бокалом шампанского в руке. При этом она призналась, что не посещает те страны, которые могут выдать ее России, из-за страха оказаться в тюрьме.

Рэпер Иван Дремин (Face) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кого еще из артистов могут выдать России

Подвергнуться экстрадиции может и экс-актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). После переезда в Латвию звезда фильма «Девятая рота» заявил о своем безразличии к судьбе России, «даже если она превратится в радиоактивный пепел». В конце 2024 года артиста обвинили в возбуждении ненависти и фейках о ВС РФ, после чего заочно осудили и объявили в федеральный и международный розыск. В начале 2025 года представители России обратились к властям страны, в которой находится Смольянинов, с просьбой о его экстрадиции, но получили отказ.

В начале 2025 года Следственный комитет РФ объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу о нарушении деятельности иностранного агента. Также сообщалось, что музыкант получал иностранное финансирование из Израиля и с Украины за политические публикации в своем Telegram-канале «Не Моргенштерн». Сейчас рэпер находится в Израиле и активно гастролирует по странам Европы.

Кто еще из знаменитостей находится в розыске

В 2023 году МВД России объявило в розыск киноактера Алексея Панина, известного по ролям в фильме «Жмурки» и сериалу «Солдаты». Панин разыскивается на основании статьи УК после слов об испытываемом счастье от теракта на Крымском мосту. Ранее актер проживал в Испании, откуда был депортирован за пьяный дебош, сейчас он находится в США.

В 2025 году военный суд в Москве заочно приговорил писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к 14 годам колонии строгого режима по делу о содействии терроризму и нарушении закона об иноагентах. Кроме того, суд постановил взыскать с Акунина штраф в размере 400 тысяч рублей и арестовать его банковские счета.

Поводом для уголовного преследования по статье о содействии террористической деятельности стало признание Акунина в финансировании Украины в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). В настоящее время Акунин проживает в Лондоне.

Также в базе розыска МВД находятся певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и рэпер Оксимирон (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Все они подлежат экстрадиции в Россию.

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