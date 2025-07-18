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18 июля 2025 в 18:10

Знаменитый рэпер объявлен в розыск

Рэпера Face объявили в розыск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел РФ объявило рэпера Ивана Дремина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известного как Face, в федеральный розыск, следует из базы ведомства. Отмечается, что он проходит по уголовному делу, однако статья не раскрывается. Исполнитель уехал из России после начала спецоперации.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — сказано в карточке.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Журналист уже находится в розыске. Также под уголовное преследование попали журналистки Екатерина Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Валерия Ратникова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

До этого стало известно, что суд заочно осудил Фариду Курбангалееву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам лишения свободы. Ее признали виновной по статьям об оправдании терроризма, его пропаганде и распространении ложной информации о российской армии.

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