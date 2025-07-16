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16 июля 2025 в 11:18

«Поддержание штанов»: продюсер о выступлении Моргенштерна для собак

Продюсер Рудченко: Моргенштерн соглашается на любые выступления ради заработка

Рэп-исполнитель Моргенштерн Рэп-исполнитель Моргенштерн Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) соглашается на любые выступления, в том числе на концерт в честь дня рождения чихуахуа, ради денег, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, исполнитель занят на единичных выступлениях и не может похвастаться плотным графиком.

Разовые выступления на корпоративах в Дубае, они, так скажем, для поддержания штанов и для дохода. И здесь уже артист, конечно, не может похвастаться своим загруженным графиком, своей востребованностью и соглашается на любые выступления, за которые ему платят, будь то день рождения, свадьба или похороны животных. Ему уже все равно где, просто заработать, — сказал Рудченко.

Он уточнил, что Моргенштерн потерял свою аудиторию и с каждым днем его медийность падает. По словам продюсера, это произошло после отъезда рэпера из России, где живет большая часть его аудитории.

Ранее стало известно, что Моргенштерн выступит на дне рождения собаки за €150 тысяч (13 млн рублей). После отмены крупного концерта в Азии рэпер принимает заказы даже на такие мероприятия.

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