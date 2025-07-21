Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 06:43

Четыре украинских беспилотника пытались атаковать Москву

Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву украинских беспилотника

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы противовоздушной обороны Минобороны России успешно перехватили и сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата, пытавшихся атаковать Москву, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Обломки сбитых дронов упали в районе поселка Киевский в ТиНАО.

Сначала мэр сообщил о двух сбитых беспилотниках. Через пять минут в канале появилась информация о еще двух дронах.

На месте падения обломков от БПЛА в районе р. п. Киевский ТиНАО работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет, — указано в сообщении.

Специалисты проводят осмотр территории и собирают фрагменты беспилотников для дальнейшего изучения. Ситуация в районе падения находится под контролем, угрозы для жителей нет.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных аппарата самолетного типа. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской и Орловской областями. Работа была проведена 20 июля в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени.

Сергей Собянин
Москва
БПЛА
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские врачи изымают органы у живых пациентов
Раскрыто, как хакеры обрушили сервера американских компаний
Мошенники начали обманывать россиян, заказывающих товары в интернете
Диетолог назвала самые полезные продукты для подростков
Лето все? Вместо жары +30 холода и дожди — какая погода будет в августе
Польский президент попал в курьезную ситуацию перед журналистами
Четыре украинских беспилотника пытались атаковать Москву
В МЧС уточнили информацию о числе жертв ДТП в Якутии
Адвокат раскрыла главные преимущества брачного договора
Следователи нашли «подсказки» о причинах крушения Ми-8 под Хабаровском
Пожар унес жизни пятерых людей под Оренбургом
«И на похоронах замечаю смешное»: Новикова о юморе, Жванецком и Петросяне
Известного российского певца объявили в розыск
В Турции жестко высказались о последнем шансе для Украины
Депутат призвал наказать подростков и их родителей за один тренд в соцсетях
МЧС предупредило о возможности потери имущества в жару
Назван цветок, за выращивание которого можно угодить в тюрьму
«50-дневная кампания»: Лондон намерен объявить об усилении поддержки Киева
Адвокат назвала условия признания завещания ничтожным
«Постоянно на взводе»: боец СВО назвал главные страхи солдат ВСУ
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.