Четыре украинских беспилотника пытались атаковать Москву Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву украинских беспилотника

Системы противовоздушной обороны Минобороны России успешно перехватили и сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата, пытавшихся атаковать Москву, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Обломки сбитых дронов упали в районе поселка Киевский в ТиНАО.

Сначала мэр сообщил о двух сбитых беспилотниках. Через пять минут в канале появилась информация о еще двух дронах.

На месте падения обломков от БПЛА в районе р. п. Киевский ТиНАО работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет, — указано в сообщении.

Специалисты проводят осмотр территории и собирают фрагменты беспилотников для дальнейшего изучения. Ситуация в районе падения находится под контролем, угрозы для жителей нет.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных аппарата самолетного типа. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской и Орловской областями. Работа была проведена 20 июля в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени.