«Воздушный армагеддон» для ВСУ, тайны самоубийства Старовойта: что дальше

Инсайдеры сообщили, что Россия готовится поставить «жирную точку» в СВО и совсем скоро Украину накроет «воздушный армагеддон», а министр обороны РФ Андрей Белоусов, по их словам, показывает канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу его место, в деле смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта тем временем возникли новые подозрительные детали — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«Жирная точка» в СВО — «воздушный армагеддон» близок?

По данным инсайдеров, российские военные планируют масштабную воздушную операцию, способную кардинально изменить ход специальной военной операции. По их словам, таким образом президент РФ Владимир Путин намерен поставить «жирную точку» в СВО. Предпосылки «воздушного армагеддона» уже наблюдает весь мир — каждую ночь ВС РФ наносят крупномасштабные удары по военным объектам Украины, говорится в публикации. В ход идут сотни БПЛА, крылатых и баллистических ракет. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным источников, это лишь разминка перед главным ударом, цель которого — уничтожить ключевые объекты для поставок ракет для ЗРК Patriot от Львова до Харькова. Используют для этого, по данным источников, более мощные силы в виде «Искандера».

«Генштаб готовит „воздушный армагеддон“ по всей Украине. Удары собираются нанести до поставок ракет Patriot, которые Киев ждет в ближайшие недели», — писал Telegram-канал «Разведчик».

Сообщается, что особое внимание будет уделено Западной Украине — Львову, Ивано-Франковску, где удары со стороны ВС России пока редки. Операцию, уже получившую название «Циклон-3», сравнивают с февральскими ударами 2022 года, но обещают, что она будет втрое мощнее.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ эту информацию не комментирует, однако ежедневно сообщает об ударах по военным объектам Украины. В свежей сводке от 20 июля оборонное ведомство России пишет: «Нанесено поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах».

На фоне этого в украинских пабликах все чаще мелькают «пламенные» кадры. Так, свежие видео говорят о полном уничтожении украинского завода «Звезда», который производил порох и заряды к артиллерийским орудиям ВСУ.

Западные аналитики сходятся во мнении — Путин разозлился после ультиматума своего американского коллеги Дональда Трампа о 50 днях и хочет завершить трехлетний конфликт. CNN предполагает, что после массированных ударов Россия может бросить в бой свежие силы. Таким образом, это позволит отбить три ключевых города — Красноармейск и Константиновку в ДНР, а также Купянск в Харьковской области.

По неподтвержденной информации, в ходе июльского разговора Путин заверил Трампа, что за 60 дней ВС РФ установят контроль над ключевыми регионами, включая Харьков. Это откроет путь к переговорам — возможно, уже к осени.

«Несмотря на жесткую риторику, между сторонами остается скрытый канал связи, в рамках которого они синхронизируют действия с расчетом на „мягкую посадку“ к осени: либо через военный результат, либо через переговорный формат, выгодный обоим», — утверждают инсайдеры.

Чем активнее Россия наступает, тем больше слухов о подготовке эвакуации украинского руководства. Источники утверждают, что СБУ разрабатывает план вывоза президента Украины Владимира Зеленского во Львов, а при угрозе окружения — в Польшу.

Владимир Зеленский Фото: Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

«Первые лица улетят спецрейсами НАТО, остальные чиновники пойдут „коридорами выживания“ через Карпаты. Цифровые архивы уже вывезены в облачные хранилища США, физические носители подготовлены к уничтожению по коду», — утверждает «Разведчик».

Сам украинский лидер неожиданно предложил возобновить переговоры с Россией. Военный политолог Александр Перенджиев связывает это с провалами на фронте. По его словам, ситуация для ВСУ ухудшается каждый день и западная помощь не может улучшить положение украинской армии.

Политолог Сергей Марков предположил, что Зеленский пошел на этот шаг из-за настойчивых предложений о мире, звучащих со стороны Москвы, и категорического отказа от них со стороны Киева. Трамп в этом случае может воздержаться от решительных действий против России, что категорически не устраивает Киев.

«Зеленский попытался наврать при поддержке Европы, что это именно Украина и предлагает мирные переговоры. То есть все это хитрая комбинация Зеленского и Европы, чтобы обмануть Трампа и манипулировать им. Удастся?» — задался вопросом эксперт.

Ответочка Мерцу — Белоусов наводит страх на ФРГ?

Инсайдеры говорят, что министр обороны России давно вступил в противостояние с канцлером ФРГ и регулярно ставит его в неудобное положение результативными атаками на Украину. Это создает сильный контраст на фоне последних заявлений канцлера ФРГ.

«Мерц заявил, что Германия будет бить вглубь территории России, так как это „всегда было доктриной НАТО“. Нет, не так. НАТО расширялось на восток из-за угрозы со стороны Ирана. Но если ты так хочешь, ты плохо кончишь, Мерц», — предупредил канцлера Telegram-канал Win/Win.

Фридрих Мерц Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Среди последних «показательных» выступлений — ликвидация целой базы ВСУ в Павлограде Днепропетровской области. Как утверждает «Южный фронт», через Павлоград к востоку от Днепра идут поставки оружия и боеприпасов к Покровску, а также осуществляется перемещение личного состава ВСУ к восточной границе области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На фоне этого немецкое издание Berliner Zeitung пишет, что удары могут отразиться в том числе и на Германии. Журналисты обратили внимание, что на фоне отправки многомиллиардной помощи Украине напряженность среди жителей ФРГ только растет.

Возможно, поэтому Мерц не передает Taurus Украине. Перенджиев считает, что таким образом он не хочет ставить под удар репутацию военно-промышленного комплекса ФРГ и, соответственно, свое лицо.

«Дело в том, что ракеты, которые оказываются на украинской территории, эффективно уничтожаются ВС РФ. Все реже слышно о ракетных ударах со стороны ВСУ. Украинские военные переориентировались на дроны. А немцы не хотят репутационных потерь, да и, возможно, их ракеты купят за большие деньги европейские соседи», — заявил эксперт.

Помогли уйти? Что смущает в смерти Старовойта

Трагическая гибель бывшего министра транспорта России Романа Старовойта продолжает вызывать вопросы. Его тело было обнаружено в Одинцовском городском округе. Следственные органы рассматривают в качестве основной версии гибели самоубийство. До этого Старовойт был отстранен от должности министра транспорта указом Путина.

Бывший сотрудник РУБОПа Александр Григорьев отмечает несколько необычных обстоятельств. Так, по его словам, первая странность заключается в отсутствии личной охраны.

Следователи у автомобиля экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта на парковке Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Если Старовойт отпустил охранников, сказал, что „вы мне пока не нужны“, то они так и поступили. Конечно, могли его оставить. Понимаете, это не такое суперохраняемое лицо, как президент или премьер-министр. То есть если он сам захотел остаться один в парке, то он и остался», — считает Григорьев.

Второй необычный момент, по мнению Григорьева, — место происшествия. Его удивило, что высокопоставленный чиновник решил «пойти в какой-то неприметный парк, в придорожные кусты». Однако он допустил, что покойный решил не портить свой автомобиль. И третья странность — отсутствие предсмертной записки. Также Старовойт не позаботился о завещании, учитывая бывшую супругу и двоих детей.

«Есть ощущение, что ему могли помочь уйти из жизни. Каким именно способом — неизвестно. Опять же — никаких записок», — заявил Григорьев.

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