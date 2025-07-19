В США раскрыли, что успеют сделать ВС России за «50 дней Трампа» CNN: российские войска приблизятся к главному узлу ВСУ после взятия Родинского

Российские войска будут готовы взять важнейший украинский военный узел в донецком Красноармейске (украинское название — Покровск) после установления контроля над населенным пунктом Родинское, сообщает американский телеканал CNN. По его данным, 50-дневный ультиматум президента США Дональда Трампа позволит ВС России отбить три ключевых города — Красноармейск и Константиновку в ДНР, а также Купянск в Харьковской области.

Карты линии фронта демонстрируют успехи России в попытках обойти все три города с флангов. <…> За последние 72 часа российские войска приблизились к Родинскому, ключевому населенному пункту к северо-востоку от Покровска, главного украинского военного узла, осаждаемого на протяжении месяцев, — говорится в материале.

По информации издания, наступление на Родинское совпадает с наступлением на запад от Покровска. В этом районе российские войска сейчас готовятся окружить населенный пункт Удачное, что позволит им с большей эффективностью перекрыть пути снабжения Покровска.

Журналисты заявляют, что армия России через несколько дней или недель перейдет в усиленное летнее наступление. В нем, полагает издание, будут участвовать более 160 тысяч военнослужащих, которые сейчас стягиваются к линии фронта. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин заявлял, что населенный пункт Павлоград представляет собой тыловую базу ВСУ, а также важнейший логистический компонент украинских войск для ведения боевых действий в ДНР. Солдаты российской армии уже находятся в Днепропетровской области и занимаются там созданием зоны безопасности, напомнил он.