Стало известно, почему Павлоград очень важен для ВСУ

Населенный пункт Павлоград представляет собой тыловую базу ВСУ, а также важнейший логистический компонент украинских войск для ведения боевых действий в ДНР, заявил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин в комментарии для Lenta.ru. Солдаты российской армии уже находятся в Днепропетровской области и занимаются там созданием зоны безопасности, напомнил он.

То есть это то место, откуда в общем-то они (ВСУ. — NEWS.ru) получают все необходимое для ведения боевых действий и отражения нашего наступления. Поэтому был нанесен массированный удар с применением морских ракет, воздушных, ракет для земли. Ну, соответственно, с помощью беспилотников, — сказал Дандыкин.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что российские удары превратили ночь на 19 июля в одну из самых «адских» на Украине. По его словам, на объекты в Павлограде были совершены самые мощные атаки за все время проведения специальной военной операции. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.