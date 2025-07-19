На Украине заявили о самой адской ночи из-за атак ВС России

Ночь на 19 июля можно считать одной из самых адских на Украине из-за ударов Вооруженных сил России, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, которые передает британское издание The Guardian, Павлоград подвергся самой интенсивной атаке за все время СВО. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Адские ночь и утро <…> Самая интенсивная атака, — подчеркнул Лысак.

Ранее сообщалось, что российские войска в ходе ночного группового удара высокоточным оружием нанесли поражение украинским предприятиям ВПК, на которых производились компоненты ракетного вооружения и ударных беспилотников. Кроме того, ВКС России атаковали территориальный центр комплектования ВСУ, авиаремонтный завод и места подготовки к запуску БПЛА.

До этого мощная ночная атака российской армии на украинские военные объекты попала на видео, которым поделился военкор Евгений Лисицын. По его словам, удары наносились по целям в Одессе и Днепропетровской области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.