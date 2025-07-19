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Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 10:24

Мощные ночные удары по украинским объектам засняли на видео

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощная ночная атака российской армии по объектам на Украине попала на видео, которыми поделился военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале. По его словам, удары наносились по целям в Одессе и Днепропетровской области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Приоритетной целью стал важнейший транспортный узел ВСУ в Павлограде, расположенном под Покровском, отметил военкор. ВС РФ задействовали беспилотники-камикадзе «Герань», крылатые и баллистические ракеты, а также гиперзвуковые боеприпасы «Кинжал», подчеркнул Лисицын. В ходе атак были поражены территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), скопления военной техники и склады ВСУ. Также российские военные уничтожили зенитно-ракетный комплекс, добавил он.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российской авиации удалось уничтожить часть переброшенного Киевом резерва из числа тыловых подразделений с помощью удара ФАБ. По его словам, ВКС РФ атаковали силы ВСУ в населенном пункте Январское. Минобороны России эту информацию не комментировало.

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