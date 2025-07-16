Один удар ФАБ оставил ВСУ без важного резерва в зоне СВО

Один удар ФАБ оставил ВСУ без важного резерва в зоне СВО Кимановский: ВС России ударом ФАБ уничтожили часть резерва ВСУ на границе с ДНР

Российские войска ударом ФАБ уничтожили часть переброшенного недавно резерва Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Это произошло в селе Январском на границе Днепропетровской области и ДНР. Он подчеркнул, что переброшенные резервы ВСУ были из числа тыловых подразделений.

В Январском наши ФАБ не дали переброшенным недавно вооруженным формированиям окопаться и вообще хоть что-то сделать. Часть подразделения сразу была уничтожена, — сказал Кимаковский.

Ранее сообщалось, что Генштаб Вооруженных сил России готовит новый мощный удар по военным объектам на Украине. Отмечалось, что ВСУ хотят устроить «воздушный Армагеддон» до того, как им успеют поставить ЗРК Patriot и ракеты к ним. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Тем временем военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что Вооруженные силы России используют крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью для высокоточных ударов по объектам на территории Украины. По его словам, ракеты были применены в районе Киева, Хмельницкого, Запорожья, Днепра.