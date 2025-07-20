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20 июля 2025 в 12:27

Украина потеряла объекты топливной инфраструктуры

МО: ВС России поразили объекты топливной инфраструктуры Украины

ВВС РФ ВВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС РФ поразили объекты топливной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ, рассказали в Министерстве обороны РФ. Также были нанесены удары по цеху, где собирали БПЛА и иностранным наемникам.

Нанесено поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, цеху сборки БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах, подчеркнули в министерстве.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил об уничтожении завода «Звезда», производившего порох и заряды к артиллерийским орудиям ВСУ. По данным источника, атака была произведена корректируемыми авиационными бомбами ВКС России. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого также были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие составные части ракет и ударные БПЛА. Удары пришлись и по территориальному центру комплектования ВСУ (ТЦК, аналог военкомата), авиаремонтному заводу и месту подготовки к запуску БПЛА.

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