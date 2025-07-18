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18 июля 2025 в 17:07

Военэксперт раскрыл, почему ФРГ не хочет поставок ракет Taurus Киеву

Военэксперт Перенджиев: ФРГ не передавала Taurus Киеву из-за репутации

Taurus KEPD 350 Taurus KEPD 350 Фото: Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет передавать Taurus Украине, чтобы не ставить под удар репутацию военно-промышленного комплекса ФРГ, так как ракеты быстро уничтожат ВС РФ, рассказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, также эти вооружения можно было бы выгодно продать европейским соседям.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попридерживает ракеты Taurus для Украины. Дело в том, что ракеты, которые оказываются на украинской территории, эффективно уничтожаются ВС РФ. Все реже слышно о ракетных ударах со стороны ВСУ. Украинские военные переориентировались на дроны. А немцы не хотят репутационных потерь, да и, возможно, их ракеты купят за большие деньги европейские соседи, — заявил Перенджиев.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае применения дальнобойных ракет Taurus против России военные специалисты из Германии будут считаться прямыми участниками планирования и проведения операций ВСУ. В ходе брифинга она подчеркнула, что Москва даст на подобные действия решительный ответ.

Германия
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оружие
ракеты
ВСУ
Михаил Розен
М. Розен
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