«Вплоть до границ»: в Германии испугались ударов армии России Berliner Zeitung: удары армии России по Украине могут повлиять на Германию

Удары Вооруженных сил России по военным объектам на территории Украины могут отразиться в том числе и на Германии, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. По словам журналистов, президент РФ Владимир Путин «усиливает давление». Они также обратили внимание, что на фоне отправки многомиллиардной помощи Украине напряженность среди жителей Германии только растет.

Путин усиливает давление. <…> Рекордные по количеству атаки практически на всю Украину, вплоть до границ Европейского союза, остаются незамеченными в Берлине, — говорится в публикации.

Сегодня, 17 июля, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали «исторический» договор о сотрудничестве в сфере обороны между странами. В первых же абзацах соглашения Россия упоминается как основная причина для стратегического сотрудничества двух стран.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что в случае применения дальнобойных ракет Taurus против России военные специалисты из Германии будут считаться прямыми участниками украинских операций. Москва даст на подобные действия решительный ответ.