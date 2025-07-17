ФРГ и Британия подписали договор об оборонном сотрудничестве из-за России Мерц и Стармер подписали договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер подписали «исторический» договор о сотрудничестве в сфере обороны между Германией и Великобританией. В первых же абзацах соглашения упоминается Россия как основанная причина для стратегического сотрудничества двух стран, следует из трансляции телеканала Welt.

Я очень рад, что сегодня вместе с министрами иностранных дел у меня есть возможность подписать этот договор. Это исторический день для германо-британских отношений, – сказал Мерц после церемонии подписания в Лондоне.

Стороны договорились о сотрудничестве ввиду «наиболее серьезной и непосредственной угрозы безопасности» от России и в условиях «коренных изменений геополитической обстановки».

Ранее в канцелярии британского премьера сообщили, что Великобритания и Германия совместно разработают высокоточные ракеты с радиусом действия более 2 тысяч километров в течение следующего десятилетия. Страны планируют ускорить создание передовых систем вооружений, чтобы повысить безопасность граждан, усилить потенциал НАТО и поддержать развитие оборонной промышленности через крупные инвестиции.