Две страны решили разработать ракеты с дальностью более 2 тысяч километров

Две страны решили разработать ракеты с дальностью более 2 тысяч километров Британия и ФРГ вместе разработают ракеты с дальностью более 2 тысяч километров

Великобритания и Германия совместно разработают высокоточные ракеты с радиусом действия более 2 тысяч километров в течение следующего десятилетия, говорится в заявлении на сайте канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера. Страны планируют ускорить создание передовых систем вооружений, чтобы повысить безопасность граждан, усилить потенциал НАТО и поддержать развитие оборонной промышленности через крупные инвестиции.

Лидеры намерены взять на себя обязательство по созданию новой системы высокоточного удара Deep Precision Strike в течение следующего десятилетия, — говорится в сообщении.

По словам представителей канцелярии, новые ракеты станут одними из самых современных разработок в истории Соединенного Королевства. План будет частью двустороннего договора.

Анонс прозвучал в преддверии визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Лондон 17 июля. В рамках встречи стороны подпишут двусторонний договор о дружбе и сотрудничестве, который охватит вопросы безопасности, экономики, миграции и инфраструктуры. Документ продолжит развитие соглашения об оборонном партнерстве, заключенного 23 октября 2024 года в Лондоне.

Ранее в Германии решили рассмотреть возможность закупки американских ракетных комплексов для передачи Украине. Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что Европа пока не располагает их аналогами.