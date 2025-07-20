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20 июля 2025 в 17:10

В России полностью запретят VPN-сервисы? Что сказали в Госдуме, наказание

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме рассказали, что будет с VPN на фоне новых поправок о поиске экстремистских материалов и запрете рекламы подобных сервисов. Правда ли, что в России полностью запретят VPN, какое наказание предусмотрено за нарушения?

Правда ли в России полностью запретят VPN-сервисы

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что полностью запрещать использование VPN-сервисов в России не планируется. Он добавил, что технология имеет как риски, так и легитимные сферы применения.

«VPN никто запрещать не собирается, потому что, я повторюсь, есть полезный VPN. Это медаль с двумя сторонами, как и многие вещи в нашей жизни», — сказал депутат в интервью «Дума ТВ».

По его словам, многие пользователи применяют VPN, чтобы получить доступ к важным обновлениям программ, драйверам, учебным ресурсам, а не в противоправных целях.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Комментируя принятый Госдумой во втором чтении законопроект о штрафах за рекламу VPN-сервисов, Боярский подчеркнул, что аналогичные меры уже применяются и в других областях.

«Почему VPN мы не запрещаем, а штраф за рекламу появляется? То же самое, как с алкоголем и табаком: табак и алкоголь в гражданском обороте присутствуют, их употребление не запрещено, но реклама алкоголя и табака запрещена», — объяснил парламентарий.

Какие поправки приняли в Госдуме, наказание

17 июля Госдума приняла во втором чтении поправки к законодательству, которые вводят наказание за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) может появиться статья 13.53. Она будет предусматривать штраф от трех до пяти тысяч рублей за поиск гражданами запрещенных материалов.

Законопроект также предполагает наказание за рекламу VPN и аналогичных средств. Гражданам за соответствующее нарушение грозит штраф на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч, а юридическим — от 200 до 500 тысяч.

Сергей Боярский ранее заявил, что россиян не будут штрафовать за использование VPN в России. Он объяснил это тем, что в стране отсутствует запрет на такие сервисы. По его словам, ответственность наступит только за целенаправленный просмотр контента из перечня экстремистских материалов, утвержденного Минюстом РФ. При этом случайный переход по ссылке на запрещенный ресурс наказанием не грозит.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тогда же депутат опроверг слухи о лишении возможности использовать VPN и проверках устройств правоохранителями. Он также уточнил, что запрещена лишь реклама программ для обхода блокировок.

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в свою очередь отмечал, что использование «белого» VPN с публичным IP-адресом в целях личной безопасности не станет поводом для штрафа.

«Наказывать будут не за VPN. Не за то, что вы где-то прочли статью или увидели чужой пост. А только за одно — за умышленный и осознанный доступ к заведомо экстремистским материалам, уже внесенным решением суда в официальный список Минюста», — уточнил депутат.

Немкин добавил, что решение всегда принимает суд: он оценит, знал ли человек о запрете материала. Обсуждение VPN в соцсетях также не приравняют к рекламе, если нет прямого продвижения.

«Автоматических систем наказания не будет. Речь идет о точечных мерах для защиты общества от реальных угроз — от преступников, которые прикрываются анонимностью в Сети», — заключил он.

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