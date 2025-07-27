В Госдуме отреагировали на слухи о скорой блокировке WhatsApp Депутат Боярский назвал вбросом слухи о блокировке WhatsApp с 1 августа

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в беседе с «Газетой.Ru» назвал вбросом новость о том, что в России с 1 августа собираются блокировать мессенджер WhatsApp и VPN. По словам парламентария, он даже не хочет комментировать эти слухи.

Мне известно, что [информация о блокировке мессенджера] — очередной нелепый вброс выходного дня. Зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги. Слухи комментировать, конечно же, не буду, — сообщил депутат.

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что в России могут заблокировать мессенджер WhatsApp. Она добавила, что на следующей неделе перестанут работать VPN-сервисы. Официального подтверждения этих утверждений нет. По словам Кашеваровой, WhatsApp — «гнилой мессенджер», который используется мошенниками, вербовщиками и ВСУ.

До этого Антон Горелкин, зампред комитета Госдумы по информполитике, опроверг информацию о блокировке или запрете WhatsApp в России. Он отметил, что его слова исказили «ради бомбических заголовков». По словам депутата, под ограничения в будущем могут попасть и другие сервисы, но решающим фактором станет соблюдение ими российского законодательства.