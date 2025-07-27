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27 июля 2025 в 19:44

Журналистка сообщила о блокировке популярного мессенджера с 1 августа

Общественница Кашеварова: 1 августа в России заблокируют WhatsApp

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

С 1 августа в России заблокируют мессенджер WhatsApp, заявила у себя в Telegram-канале российская журналистка и общественница Анастасия Кашеварова. Также, по ее словам, на следующей неделе перестанут работать VPN-сервисы. Официальной информации о каких-либо блокировках пока нет.

С 1 августа в России WhatsApp и VPN будут заблокированы, — сказано в ее публикации.

Она назвала WhatsApp одним из самых «гнилых мессенджеров». По ее мнению, он полностью работает на противника: его используют мошенники, вербовщики и ВСУ.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что разговоры о дате и поводах блокировки WhatsApp являются преждевременными. По его словам, еще год назад он бы счел теоретический уход мессенджера из РФ событием на грани возможного.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что не говорил непосредственно о блокировке или запрете WhatsApp в России. Так он объяснил свои предыдущие слова о том, что мессенджеру пора готовиться к уходу с российского рынка.

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