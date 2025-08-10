Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 21:37

Российские военные уничтожили основной опорный пункт ВСУ в Шандриголово

Российские военные ликвидировали ключевой опорный пункт украинских сил в населенном пункте Шандриголово на Краснолиманском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Он подчеркнул, что в операции принимали участие бойцы группировки войск «Запад».

Шандриголово — ликвидирован основной укрепленный опорный пункт противника, враг пытается контратаковать, — рассказал глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что российские войска продолжают расширять зону контроля в этом районе, включая активные боевые действия в окрестностях села Торское. По его словам, несмотря на попытки ВСУ контратаковать с использованием беспилотников и артиллерии, наступательная инициатива остается за российскими подразделениями.

До этого глава ДНР заявил, что в Курахово восстановили мобильную связь и частично разминировали территорию. По его словам, в городе налаживают электроснабжение. Для жителей начали работать выездные офисы банков, где можно оформить карты и снять наличные.

