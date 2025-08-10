«Хотя бы по телефону»: в ФРГ призвали Мерца наладить общение с Путиным

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла. По его словам, внешнюю политику в настоящее время диктует президент США Дональд Трамп, а не немецкий лидер, передает телеканал ZDF.

Я бы ожидал, например, от канцлера Мерца, который находится у власти уже полгода, что он наконец свяжется с Владимиром Путиным, хотя бы поговорит с ним по телефону и попытается найти решение дипломатическим путем, — отметил Хрупалла.

Политик подчеркнул, что нужно искать способы урегулирования конфликта на Украине с учетом того, что Россия — крупнейшая ядерная держава в мире. Наверняка есть решение, пускай кому-то оно «может не понравиться в плане территориальных уступок», подытожил он.

До этого выяснилось, что Фридрих Мерц надеется на прорыв в урегулировании конфликта на Украине на предстоящей 15 августа встрече президентов России и США на Аляске. Мерц отметил важность прекращения огня и начала мирных переговоров.

Ранее эксперт Тиберио Грациани заявил, что выбор Аляски для встречи Путина и Трампа указывает на расширенную повестку, выходящую за рамки украинского вопроса. Аналитик подчеркнул символическое значение места проведения переговоров, отметив его историческую и географическую важность для поиска нестандартных решений глобальных кризисов.