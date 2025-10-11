Немецкая полиция озвучила последствия стрельбы в Гиссене Несколько человек пострадали при стрельбе в немецком Гиссене

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в немецком городе Гиссен, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в местной полиции. По предварительным данным, происшествие произошло около букмекерской конторы. Полиция оцепила территорию, однако стрелявший скрылся.

Шок в Гиссене: неизвестный открыл огонь. Несколько человек пострадали, — говорится в сообщении.

