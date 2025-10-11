Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 19:41

Немецкая полиция озвучила последствия стрельбы в Гиссене

Несколько человек пострадали при стрельбе в немецком Гиссене

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в немецком городе Гиссен, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в местной полиции. По предварительным данным, происшествие произошло около букмекерской конторы. Полиция оцепила территорию, однако стрелявший скрылся.

Шок в Гиссене: неизвестный открыл огонь. Несколько человек пострадали, — говорится в сообщении.

Ранее МВД России сообщило о розыске неизвестных, устроивших стрельбу по окнам жилого дома в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в ночное время на Богатырском проспекте в Приморском районе города. Правоохранительные органы, прибывшие по вызову, зафиксировали повреждения стекол.

Кроме того, главное управление МВД по Санкт-Петербургу сообщило о перестрелке с применением травматического оружия между местными жителями. В результате инцидента три человека были доставлены в медицинское учреждение. Согласно информации правоохранительных органов, на Дунайском проспекте группа из трех граждан открыла стрельбу по 48-летнему мужчине. В ответ он применил собственное травматическое оружие, открыв огонь по нападавшим.

