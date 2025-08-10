Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 17:55

В Германии ожидают прорыва в переговорах по Украине

Мерц ожидает прорыва в переговорах по Украине после встречи Путина и Трампа

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на прорыв в урегулировании конфликта на Украине на предстоящей 15 августа встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщает телеканал ARD. Мерц подчеркнул важность прекращения огня и начала мирных переговоров.

Мы надеемся на прорыв в пятницу. Прежде всего, чтобы наконец-то было прекращение огня. И на возможность мирных переговоров на Украине, — заключил Мерц.

Канцлер отметил, что конфликт на Украине продолжается уже более трех с половиной лет. По его словам, пора найти пути его завершения.

Ранее эксперт Тиберио Грациани заявил, что выбор Аляски для встречи Путина и Трампа указывает на расширенную повестку, выходящую за рамки украинского вопроса. Аналитик подчеркнул символическое значение места проведения переговоров, отметив его историческую и географическую важность для поиска нестандартных решений глобальных кризисов.

Вместе с этим историк Владислав Зубок предположил, что выбор Аляски может означать смещение фокуса с европейского направления в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. По его мнению, это символизирует дистанцирование от европейских союзников и подчеркивает прямые российско-американские отношения без посредников.

Фридрих Мерц
Владимир Путин
Дональд Трамп
Украина
