«Легко попасться на уловку»: раскрыт обман ВСУ с набором штурмовиков в тылу На Украине новобранцев рекрутируют в тыл, а затем отправляют в штурмовые бригады

Новобранцев ВСУ набирают на тыловые должности, а затем отправляют в штурмовые бригады, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник издания отметил, что в украинских пабликах появились публикации о наборе на должности делопроизводителей, однако указанная зарплата соответствует заработку солдата на передовой.

Авторы сообщений обещают платить «штабному писарю» от 21 до 120 тысяч гривен (от 40,5 тысячи рублей до 231,6 тысячи рублей). Эту нестыковку заметили и сами украинцы в комментариях к вакансии.

Ничего не подозревающий молодой украинец легко может попасться на эту уловку, поехать в штаб делопроизводителем, а на деле отправиться на «мясной штурм», — констатировал собеседник агентства.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Луцке Волынской области посадили в машину женщину и увезли в неизвестном направлении. Украинка пыталась выбраться, но не смогла. Источник в силовых структурах уточнил, что таких случаев в будущем будет только больше.

До этого европейское издание European Conservative обратило внимание, что жители Украины все хуже относятся к администрации президента страны Владимира Зеленского. Граждане больше не боятся выходить на протесты и бороться с насильственной мобилизацией.