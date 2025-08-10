Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 22:45

«Легко попасться на уловку»: раскрыт обман ВСУ с набором штурмовиков в тылу

На Украине новобранцев рекрутируют в тыл, а затем отправляют в штурмовые бригады

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Новобранцев ВСУ набирают на тыловые должности, а затем отправляют в штурмовые бригады, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник издания отметил, что в украинских пабликах появились публикации о наборе на должности делопроизводителей, однако указанная зарплата соответствует заработку солдата на передовой.

Авторы сообщений обещают платить «штабному писарю» от 21 до 120 тысяч гривен (от 40,5 тысячи рублей до 231,6 тысячи рублей). Эту нестыковку заметили и сами украинцы в комментариях к вакансии.

Ничего не подозревающий молодой украинец легко может попасться на эту уловку, поехать в штаб делопроизводителем, а на деле отправиться на «мясной штурм», — констатировал собеседник агентства.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Луцке Волынской области посадили в машину женщину и увезли в неизвестном направлении. Украинка пыталась выбраться, но не смогла. Источник в силовых структурах уточнил, что таких случаев в будущем будет только больше.

До этого европейское издание European Conservative обратило внимание, что жители Украины все хуже относятся к администрации президента страны Владимира Зеленского. Граждане больше не боятся выходить на протесты и бороться с насильственной мобилизацией.

Украина
ВСУ
военные
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число пострадавших из-за удара дрона ВСУ по Брянской области
Слуцкий ответил на заявление Рютте о поставках оружия Украине
Почти 30 дронов обрушились на Россию за последние три часа
«Хотя бы по телефону»: в ФРГ призвали Мерца наладить общение с Путиным
В Колумбии задержали предполагаемого босса мафии
Атака БПЛА на предприятие в Туле привела к смерти мирных жителей
Афтершоки пронеслись по Турции после землетрясения
Командный пункт батальона ВСУ уничтожили под Юнаковкой
В Южной Осетии двое детей пострадали в ДТП со съехавшим в кювет авто
«Легко попасться на уловку»: раскрыт обман ВСУ с набором штурмовиков в тылу
В США рассказали, какое преимущество получит Путин при встрече с Трампом
Беспилотник ВСУ настиг движущийся автомобиль на дороге под Белгородом
«Внимание сместилось»: Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Рябков рассказал о создании Россией ракет малой и средней дальности
ВСУ попытались атаковать Москву
Кадыров рассказал о главных правилах успеха любого человека
Украинские войска обстреляли храм иконы Божией Матери «Знамение»
Бойцы ВС РФ уничтожили пункт управления дронов ВСУ в ДНР
На Западе раскрыли, как Путин получит преимущество в переговорах
Окровавленный рыбак улыбнулся в камеру после нападения акулы
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.