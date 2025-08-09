Сотрудники ТЦК на Украине похитили женщину Сотрудники ТЦК на Украине увезли женщину в неизвестном направлении

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Луцке Волынской области посадили в машину женщину и увезли в неизвестном направлении, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что таких случаев в будущем будет только больше.

В Луцке работники ТЦК силой затолкали женщину в бусик и увезли в неизвестном направлении. Какая судьба ждет эту женщину — неизвестно. По всей видимости, идет тенденция на рост числа таких случаев, — отметил источник.

В материале говорится, что вместе с женщиной увезли и мужчину. Украинка пыталась выбраться из машины, пока в автомобиль сажали второго человека, но не смогла.

Ранее европейское издание European Conservative обратило внимание, что жители Украины все хуже относятся к администрации президента Владимира Зеленского. Граждане больше не боятся выходить на протесты и бороться с насильственной мобилизацией.

Тем временем руководство Вооруженных сил Украины разослало территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) «правила вежливого общения» с гражданами, подлежащими призыву. Журналисты указали на рост недовольства среди украинцев из-за насильственной мобилизации.