Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 22:14

Сотрудники ТЦК на Украине похитили женщину

Сотрудники ТЦК на Украине увезли женщину в неизвестном направлении

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Луцке Волынской области посадили в машину женщину и увезли в неизвестном направлении, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что таких случаев в будущем будет только больше.

В Луцке работники ТЦК силой затолкали женщину в бусик и увезли в неизвестном направлении. Какая судьба ждет эту женщину — неизвестно. По всей видимости, идет тенденция на рост числа таких случаев, — отметил источник.

В материале говорится, что вместе с женщиной увезли и мужчину. Украинка пыталась выбраться из машины, пока в автомобиль сажали второго человека, но не смогла.

Ранее европейское издание European Conservative обратило внимание, что жители Украины все хуже относятся к администрации президента Владимира Зеленского. Граждане больше не боятся выходить на протесты и бороться с насильственной мобилизацией.

Тем временем руководство Вооруженных сил Украины разослало территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) «правила вежливого общения» с гражданами, подлежащими призыву. Журналисты указали на рост недовольства среди украинцев из-за насильственной мобилизации.

Украина
ТЦК
украинки
Волынская область
