Украинским военкоматам разослали «правила вежливого общения» с гражданами FT: украинские ТЦК получили от ВСУ правила вежливого общения с гражданами

Руководство Вооруженных сил Украины разослало территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) «правила вежливого общения» с гражданами, подлежащими призыву, сообщает британская газета Financial Times. Журналисты также обратили внимание на рост недовольства среди украинцев из-за насильственной мобилизации.

В центры призыва также было направлено 50-страничное руководство, в котором разъясняются правила вежливого общения и методы деэскалации при взаимодействии с гражданами, — говорится в публикации.

Авторы материала добавили, что главнокомандующий армией Украины Александр Сырский озабочен случаями незаконного призыва граждан в армию. Он пообещал повысить прозрачность и наказать причастных к этому офицеров.

Ранее в Николаевской области Украины гражданские с битами и металлическими трубами напали на сотрудников ТЦК. Это произошло, когда военнослужащие совместно с представителем Национальной полиции Украины проводили оповещение населения.