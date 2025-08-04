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04 августа 2025 в 11:28

Украинским военкоматам разослали «правила вежливого общения» с гражданами

FT: украинские ТЦК получили от ВСУ правила вежливого общения с гражданами

Фото: Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство Вооруженных сил Украины разослало территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) «правила вежливого общения» с гражданами, подлежащими призыву, сообщает британская газета Financial Times. Журналисты также обратили внимание на рост недовольства среди украинцев из-за насильственной мобилизации.

В центры призыва также было направлено 50-страничное руководство, в котором разъясняются правила вежливого общения и методы деэскалации при взаимодействии с гражданами, — говорится в публикации.

Авторы материала добавили, что главнокомандующий армией Украины Александр Сырский озабочен случаями незаконного призыва граждан в армию. Он пообещал повысить прозрачность и наказать причастных к этому офицеров.

Ранее в Николаевской области Украины гражданские с битами и металлическими трубами напали на сотрудников ТЦК. Это произошло, когда военнослужащие совместно с представителем Национальной полиции Украины проводили оповещение населения.

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Александр Сырский
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