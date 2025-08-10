Почти 30 дронов обрушились на Россию за последние три часа

Почти 30 дронов обрушились на Россию за последние три часа МО России: силы ПВО сбили 27 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за три часа, с 20:00 до 23:00 мск воскресенья, 10 августа, уничтожили 27 украинских БПЛА над регионами России, передает пресс-служба Минобороны. В ведомстве отметили, что 11 дронов сбили над Тульской областью.

Семь БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Орловской области, два БПЛА — над территорией Калужской области и по одному БПЛА — над территориями Московского региона и Рязанской области, — добавили в МО.

Ранее в Тульской области сбили 11 БПЛА. Глава региона Дмитрий Миляев уточнил, что два человека погибли при атаке донов на гражданское предприятие в Туле, трое пострадали, получив повреждения различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу.

До этого беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в районе села Никольского под Белгородом. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что находившийся в нем мужчина получил черепно-мозговую травму.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 10 августа силы противовоздушной обороны уничтожили более 120 украинских беспилотников. Атаке подверглись 14 регионов страны. Больше всего БПЛА сбито над территорией Краснодарского края.