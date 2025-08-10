Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Афтершоки пронеслись по Турции после землетрясения

Порядка 20 афтершоков зафиксировали в Турции после землетрясения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как минимум 20 афтершоков зафиксированы после землетрясения магнитудой 6,1 с эпицентром в провинции Балыкесир на западе Турции, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). По данным ведомства, среди афтершоков пять имели магнитуду от 4 до 5.

МВД Турции уточняет, что одно здание полностью обрушилось, еще 24 получили повреждения. Под завалами остается один человек, спасены четыре человека. В спасательных работах участвует более 300 человек, отмечают в AFAD.

Толчки ощущались в Стамбуле и ряде западных городов Турции — в Балыкесире, Измире и Манисе; в Стамбуле сейсмические колебания длились около 20–30 секунд (примерно в 19:55 по Москве). Эпицентр располагался почти в 400 км от Стамбула; в ряде квартир раскачивалась мебель и люстры, некоторые жители выбежали на улицу.

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла, эпицентр которого находился в провинции Балыкесир. Подземные толчки зафиксировали в 19:53 мск, а местные СМИ сообщили о разрушениях зданий.

До этого на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0 с эпицентром в 215 километрах от Петропавловска-Камчатского. Толчки произошли на глубине 33 километров, но данных о том, ощущались ли они в населенных пунктах, не поступало. Специалисты продолжают мониторить ситуацию.

