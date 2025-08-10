Мощное землетрясение произошло в одной из восточных стран

В воскресенье, 10 августа, землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции, сообщили в департаменте по ЧС республики. Происшествие зарегистрировали в 19:53 по московскому времени.

Отмечается, что эпицентр находился в провинции Балыкесир. Местные медиа сообщали, что в результате оказались разрушены здания.

Ранее в западной части острова Хонсю и на соседнем острове Кюсю в Японии власти объявили обязательную эвакуацию для 309 тысяч человек. Причиной стали прогнозы о возможных масштабных наводнениях и сходах оползней.

Кроме того, власти Камчатки опровергли сообщения ряда Telegram-каналов о повреждении подлодки во время землетрясения. По данным центра управления краем, на недостоверность информации указывают орфографические ошибки, оформление документа, использование в якобы деловой переписке просторечных слов и другие детали.

Между тем ведущий специалист в области географии член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков считает, что последствия землетрясений на Камчатке могут привести к исчезновению ряда островов и появлению новых. По его словам, также стихийное бедствие сильно отразится на экологии всего региона.