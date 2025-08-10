Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 10:46

В российском регионе произошло землетрясение магнитудой 6,0

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В воскресенье, 10 августа, на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, сообщает местный филиал Единой геофизической службы РАН. По его данным, эпицентр подземных толчков находился на глубине 33 км в 215 км от Петропавловска-Камчатского. Информации о том, ощущалось ли землетрясение в населенных пунктах, пока нет.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее 30 июля в 170 км от Камчатки, вызвало значительные смещения земной поверхности. Владивосток, находящийся в 2350 км от эпицентра, временно сместился на пять сантиметров к югу, а затем вернулся в исходное положение.

Кроме того, власти Камчатки опровергли сообщения ряда Telegram-каналов о повреждении подлодки во время землетрясения. По данным центра управления краем, на недостоверность информации указывают орфографические ошибки, оформление документа, использование в якобы деловой переписке просторечных слов и другие детали.

Между тем ведущий специалист в области географии член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков считает, что последствия землетрясений на Камчатке могут привести к исчезновению ряда островов и появлению новых. По его словам, также стихийное бедствие сильно отразится на экологии всего региона.

