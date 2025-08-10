Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 22:09

ВСУ попытались атаковать Москву

Собянин: над Москвой сбили украинский БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Силы противовоздушной обороны сбили БПЛА, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков дрона работают экстренные службы.

Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил Собянин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что украинские войска атаковали Республику Коми впервые с начала СВО. По предварительным данным, для удара использовались польские беспилотники FlyEye, которые могли быть запущены с территории Черниговской области. Минобороны России не комментировало эту информацию.

10 августа системы противовоздушной обороны России также перехватили пять украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве Калужской области. Атака произошла ранним утром.

В эту же ночь атаке подверглась Смоленская область. Губернатор региона Василий Анохин подтвердил уничтожение одного из дронов. По его словам, падение обломков не вызвало разрушений, пострадавших нет.

атаки
БПЛА
Москва
Сергей Собянин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число пострадавших из-за удара дрона ВСУ по Брянской области
Слуцкий ответил на заявление Рютте о поставках оружия Украине
Почти 30 дронов обрушились на Россию за последние три часа
«Хотя бы по телефону»: в ФРГ призвали Мерца наладить общение с Путиным
В Колумбии задержали предполагаемого босса мафии
Атака БПЛА на предприятие в Туле привела к смерти мирных жителей
Афтершоки пронеслись по Турции после землетрясения
Командный пункт батальона ВСУ уничтожили под Юнаковкой
В Южной Осетии двое детей пострадали в ДТП со съехавшим в кювет авто
«Легко попасться на уловку»: раскрыт обман ВСУ с набором штурмовиков в тылу
В США рассказали, какое преимущество получит Путин при встрече с Трампом
Беспилотник ВСУ настиг движущийся автомобиль на дороге под Белгородом
«Внимание сместилось»: Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Рябков рассказал о создании Россией ракет малой и средней дальности
ВСУ попытались атаковать Москву
Кадыров рассказал о главных правилах успеха любого человека
Украинские войска обстреляли храм иконы Божией Матери «Знамение»
Бойцы ВС РФ уничтожили пункт управления дронов ВСУ в ДНР
На Западе раскрыли, как Путин получит преимущество в переговорах
Окровавленный рыбак улыбнулся в камеру после нападения акулы
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.