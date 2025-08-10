В США рассказали, какое преимущество получит Путин при встрече с Трампом

Предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа даст преимущество российскому лидеру в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил в интервью телеканалу ABC News экс-помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон. По его мнению, мирный план Трампа первым окажется на столе переговоров, что предоставит Путину преимущество первого хода.

Он позволил Путину получить преимущество первого хода, поскольку его мирный план первым окажется на столе. Из заявлений Трампа следует, что, по его мнению, Зеленский должен внести изменения в конституцию, чтобы Украина уступила территории, — сказал Болтон.

Ранее аналитик Золтан Кошкович выразил убежденность, что украинские власти предпримут попытки сорвать предстоящую встречу Путина и Трампа на Аляске. Эксперт не исключил, что в ближайшее время Киев может инициировать провокационные действия.

Также член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа является символичным. По его словам, встреча может отсылать к общему историческому прошлому и арктическому будущему двух стран.