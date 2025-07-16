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16 июля 2025 в 18:23

В Госдуме разъяснили действие законопроекта об использовании VPN

Депутат Немкин: использование VPN с публичным IP не станет поводом для штрафа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Использование «белого» VPN с публичным IP-адресом в целях личной безопасности не станет поводом для штрафа, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. По его словам, наказание будет грозить лишь тем, кто умышленно обходит блокировки, чтобы получить доступ к запрещенным материалам из списка Минюста России.

Наказывать будут не за VPN. Не за то, что вы где-то прочли статью или увидели чужой пост. А только за одно — за умышленный и осознанный доступ к заведомо экстремистским материалам, уже внесенным решением суда в официальный список Минюста, — пояснил он.

Депутат уточнил, что решение всегда принимает суд: он оценит, знал ли человек о запрете материала. Обсуждение VPN в соцсетях также не приравняют к рекламе, если нет прямого продвижения.

Немкин подчеркнул, что инициатива не коснется журналистов, студентов и ученых. По словам парламентария, для них сохранятся спецрегламенты.

Автоматических систем наказания — не будет. Речь идет о точечных мерах для защиты общества от реальных угроз — от преступников, которые прикрываются анонимностью в Сети, — заключил он.

Ранее сообщалось, что новая статья КоАП будет регулировать наказание за поиск экстремистских материалов, включая использование программ или устройств для доступа к запрещенным информационным ресурсам и сетям. Так, штраф могут взыскать за использование VPN.

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Минюст РФ
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