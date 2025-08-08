Известный финансист и популярная актриса стали иноагентами

Минюст России обновил список иностранных агентов, добавив в него экономиста Андрея Мовчана и актрису Оксану Мысину, следует из сообщения на сайте министерства. По данным ведомства, они распространяли недостоверную информацию о действиях российских властей и критиковали военную операцию на Украине.

Также в список попал проект «Продолжение следует» журналиста Павла Каныгина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который был наделен статусом иноагента в апреле 2023 года. Кроме того, в реестр внесены астраханский политолог Михаил Долиев и новосибирский активист Андрей Сивенок.

Ранее суд в Москве заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Против него возбуждено дело о распространении фейков о ВС РФ. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время он находится за границей.

До этого сообщалось, что предварительное слушание по делу телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) состоится в Пресненском суде Москвы во вторник, 12 августа. Речь идет об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. После этого суд озвучит дату рассмотрения дела по существу.